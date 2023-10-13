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        Kocaeli'de bir muhtar tartıştığı oğlu tarafından silahla yaralandı

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde tartıştığı oğlunun silahla yaraladığı muhtar tedaviye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 10:43 Güncelleme: 13.10.2023 - 10:49
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        Kocaeli'de bir muhtar tartıştığı oğlu tarafından silahla yaralandı
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        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde tartıştığı oğlunun silahla yaraladığı muhtar tedaviye alındı.

        Pazarçayırı Mahallesi Muhtarı R.G. ile oğlu E.G. arasında aynı mahalledeki evlerinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine E.G. tabancayla ateş açtığı babasını ayağından vurarak yaraladı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan R.G. sağlık personelince Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri, kaçan E.G'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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