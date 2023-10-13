Kocaeli Kitap Fuarı sürüyor Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 13. Kocaeli Kitap Fuarı devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 13. Kocaeli Kitap Fuarı devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen fuarı ziyaret etti.

Çocuklar ve gençlerle sohbet eden Büyükakın, "Kocaeli Kitap Fuarı'nın asıl sahipleri gençlerimizdir. Çocuklarımızın ve gençlerimizin okumanın büyülü dünyasını keşfeden, yeni fikirlerle büyüyen geleceğin liderleri olacaktır. Kocaeli Kitap Fuarı, gençlerimizin hayal güçlerini genişletmek ve bilgiye açılan kapıları aralamak için harika bir fırsattır." ifadelerini kullandı.

Türkiye’de bir marka haline gelen Kocaeli Kitap Fuarı'na herkesi beklediğini vurgulayan Büyükakın, fuar kapsamında 390 yayınevi ve 450 yazarın yer aldığı, 750'yi aşkın etkinliğin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Fuar, 15 Ekim'e kadar her gün 10.30-21.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.