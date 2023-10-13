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        Filistin'de hayatını kaybedenler için Karamürsel'de gıyabi cenaze namazı kılındı

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler için Karamürsel'de gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 17:24 Güncelleme: 13.10.2023 - 17:29
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        Filistin'de hayatını kaybedenler için Karamürsel'de gıyabi cenaze namazı kılındı
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        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler için Karamürsel'de gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Karamürsel Merkez Camisi'nde cuma namazından sonra Gazze'deki saldırılarda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılınarak, dua edildi.

        Gıyabi cenaze namazının ardından Karamürsel'deki gönüllü sivil toplum kuruluşları adına okunan bildiride, Gazze'de yaşananlara "dur" demek, onurlu ve mazlum Filistinlilere destek olmak, Filistin halkının yalnız olmadığını bütün dünyaya haykırmak ve için bir araya gelindiği kaydedildi.

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