Kocaeli'de arazözün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ormanlık alanda arazözün devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ormanlık alanda arazözün devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Murat Can Uygun idaresindeki 54 A 71 kodlu arazöz, Yukarı Değirmendere mevkisinde yaklaşık 30 metreden ormanlık alana devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda UMKE, itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri kontrollerinde araçtaki orman işçisi Arda Yılmaz'ın öldüğünü belirledi.
Sürücü ile orman işçileri Şaban Ersoy ve Samet Şimşek yaralandı.
Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Şimşek'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.