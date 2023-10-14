Vali Yavuz, "Gönülden Gönüle" projesiyle hane ziyaretlerini sürdürüyor

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Gönülden Gönüle Projesi kapsamında Çayırova ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, projeyle şehit yakını, gazi ve gazi ailesi, engelli, hasta, yaşlı, öksüz ve yetim çocuklar ile ekonomik yoksunluk içinde bulunan aileler ziyaret ediliyor.

Ziyaretlerde vatandaşların sorunları ve talepleri dinlenerek, çözülmesi noktasında hassasiyet gösteriliyor.

Vali Yavuz, Çayırova ilçesinde proje kapsamında 7 aileyi ziyaret etti.

Ailelerle hasbihal eden ve onlardan gelen talepleri dinleyen Yavuz, ihtiyaçların giderilmesi noktasında yetkililere talimat verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Yavuz, "19 yıldır devam ettirdiğimiz projeyle, devletin şefkatine ihtiyacı olan herkese ulaşacak, kimsesizlerin kimi olmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın mutluluğu bizlerin de mutluluğudur." ifadelerini kullandı.

Vali Yavuz, çocuklarla da bir süre sohbet etti ve çeşitli hediyeler verdi.

Proje kapsamında Vali Yavuz ve eşi Selda Yavuz, vali yardımcıları ve kaymakamlarla bugüne kadar kentte 15 bin 906 aileyi ziyaret etti.