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        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 11:55 Güncelleme: 14.10.2023 - 11:59
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        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Otoyolun Ankara istikameti Kuruçeşme mevkisinde A.A. idaresindeki 41 VD 273 plakalı tır, F.T. yönetimindeki 34 DGA 783 plakalı panelvan ile E.D'nin kullandığı 34 GBJ 705 plakalı otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

        Otomobilde sıkışan A.F, Ç.F. ve M.S. itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Sağlık personelince müdahalesi yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan trafik akışı, araçların yoldan çekilmesinin ardından normale döndü.

        Öte yandan Karayolları ekipleri, yola dökülen mazotu ve yağı temizledi.

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