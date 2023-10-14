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        Kocaeli'de evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 12:18 Güncelleme: 14.10.2023 - 12:20
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        Kocaeli'de evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı
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        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik yürütülen çalışma kapsamında, Kartepe ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde şüpheli (M.Ö) evinde arama gerçekleştirildi.

        Aramada 336,25 gram esrar, 282,68 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız otomatik av tüfeği, 2 şarjör, 11 dolu kartuş ile tabanca şarjörü ve 47 tabanca fişeği ele geçirildi.

        Gözaltına alınarak hakkında adli ve idari işlem başlatılan şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

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