Genç profesyoneller "Dünya Standartlar Günü" çalıştayında buluştu

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından 14 Ekim Dünya Standartlar Günü kapsamında düzenlenen "Uluslararası Genç Profesyoneller Çalıştayı", Bilişim Vadisi'nde başladı.

TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Dünya Standartlar Günü'nde bu yıl teknolojinin merkezi Bilişim Vadisi'nde gençlerle bir araya geldiklerini belirterek, çalıştayın ülkenin standartları belirleme hedefine önemli katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

Uluslararası ekonominin en önemli yapı taşlarından standartların, gündelik ihtiyaçlardan sağlığa, çevrenin korunmasından dijital teknolojilerin kullanımına kadar tüm alanlarda belirleyici role sahip olduğuna işaret eden Şahin, üreticiler açısından süreçleri iyileştirme, maliyetleri düşürme, verimlilik ve sürdürülebilirlik gibi temel katkıları olan standartların, tüketiciler açısından da kaliteli, güvenli ürün ve hizmete ulaşma gibi faydalar sağladığını kaydetti.

Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Küresel ticaret düzleminde ihracatın pasaportu olarak tanımlanan standartlar, bir ülkenin sürdürülebilir kalkınmasının olmazsa olmazıdır. Yaklaşık 500 yıl önce, dünya standart tarihine ve tüketici haklarına yönelik faaliyetlere önemli bir kaynak oluşturacak düzenlemeleri yapan bir medeniyetin varisi olan Türkiye'nin milli standardizasyon kuruluşu TSE, uluslararası standartların belirlenmesinde aktif rol alarak, standart hazırlama süreçlerinde küresel alanda belirleyici ve söz sahibi bir kuruluş olma vizyonuyla Uluslararası Standardizasyon Teşkilatının üst düzey yönetim organlarında görev üstlenmektedir."

Küresel pazarda rekabet edebilmenin ve söz sahibi olmanın, uluslararası standardizasyon çalışmalarına katılmaktan geçtiğini vurgulayan Şahin, "Buradan bir kez daha değişime uymak değil, değişimde söz sahibi olmak için başta sanayicilerimiz olmak üzere tüm iş dünyamızı ve bilhassa genç profesyonellerimizi TSE rehberliğinde bu çalışmalara katılmaya davet ediyorum." dedi.

- "Yeşil dönüşüm alanında TSE'nin çalışmaları sürüyor"

Şahin, yeşil dönüşüm alanında TSE'nin, sanayicilerin karşılaşabileceği teknik engellerin bertarafı ve bu yeni döneme hazırlanması noktasında çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin Yeşil Mutabakat Eylem Planı çerçevesinde, enstitümüze tevdi edilen görevlerden biri, 1 Ekim'de pilot uygulamasına başlanan sınırda karbon düzenlemesinin etkilerinin sınırlanmasına yönelik çalışmalardır. Bu doğrultuda Avrupa Birliği tarafından belirlenecek standartlar çerçevesinde, belgelendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2026 yılı itibarıyla resmi olarak uygulanmasına başlanacak bu düzenlemede, ihracatçılarımızın zorluk yaşamaması amacıyla Avrupa Birliğinin belirleyeceği standartları uyumlaştırarak, karşılıklı tanımaya zemin hazırlayacak şekilde belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştiriyoruz. Kurum ve kuruluşlarda yeniliği teşvik eden, mevcut yenilik performansını değerlendiren, kurumsal değişim programlarını desteklemek için ortak bir çerçeve oluşturan İnovasyon Yönetim Sistemi Standardı kapsamında, dünyada ilk kez geçtiğimiz yıl belgelendirme faaliyetini gerçekleştirdik."

Eylül itibarıyla "Su Verimliliği Yönetim Sistemi" belgelendirmesine başladıklarını aktaran Şahin, bunun, kuruluşların su tasarrufu sağlamasına, işletme maliyetlerini düşürmesine yardım etmek için yayımlanan tek uluslararası standart olduğunu bildirdi.

Şahin, TSE'nin gençlerle buluşmasının bugün burada bitmeyeceğini belirterek, "İnşallah önümüzdeki günlerde, üniversitelerimizde de gençlerimizle bir araya geleceğiz ve onları, ileride iş hayatına atıldıklarında standardizasyon çalışmalarına katılımları konusunda bilgilendirmeye ve teşvik etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve protokol üyelerince, uluslararası standardizasyon süreçlerine aktif katılan, aynı zamanda bünyelerindeki genç uzmanların da katılımını teşvik eden firmaların temsilcilerine ödülleri verildi.

Program, "Ulusal ve Uluslararası Standardizasyonda Genç Profesyoneller" paneliyle devam etti.

Genç profesyonellerin bilgilendirilerek, standardizasyon süreçlerine daha kolay dahil olmalarının yollarının tartışılacağı çalıştay, bugün sona erecek.

Programa, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Sadettin Hülagü, Veysal Tipioğlu, Radiye Sezer Katırcıoğlu ve Sami Çakır da katıldı.