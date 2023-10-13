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        Kocaeli'de arazözün devrilmesi sonucu ölen orman işçisinin cenazesi defnedildi

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ormanlık alanda arazözün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 22 yaşındaki orman işçisi Arda Yılmaz'ın cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 18:40 Güncelleme: 13.10.2023 - 18:40
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        Kocaeli'de arazözün devrilmesi sonucu ölen orman işçisinin cenazesi defnedildi
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        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ormanlık alanda arazözün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 22 yaşındaki orman işçisi Arda Yılmaz'ın cenazesi toprağa verildi.

        Yılmaz için Kavaklı Mahallesi'nde bulunan Gölcük Orman İşletme Müdürlüğünün önünde tören düzenlendi.

        Burada Yılmaz'ın Türk bayrağına sarılı tabutunun başında dua edildi.

        Daha sonra Yılmaz'ın cenazesi, Çiftlik Mahallesi'ndeki Köprübaşı Ahmetbey Camisi'ne getirildi.

        Burada işçinin babası Serkan Yılmaz ve yakınları taziyeleri kabul etti.

        Nişanlı olduğu öğrenilen Yılmaz'ın cenazesi namazın ardından 17 Ağustos Mezarlığı'nda defnedildi.

        Törene Yılmaz'ın yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı Ali Ada, Gölcük Kaymakamı Mevlüt Gültekin, AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Kocaeli Büyükşehir Başkan Vekili Mustafa Soydabaş, Sakarya Orman İşletme Bölge Müdürü Önder Terzi, Gölcük Orman İşletme Müdürü Oğuzhan Sarımehmet, AK Parti İlçe Başkanı Kemal Yavuz, CHP İlçe Başkanı Mehmet Uzuner, İYİ Parti İlçe Başkanı İsmail Aynacı, belediye meclis üyeleri, Yılmaz'ın mesai arkadaşları katıldı.

        Murat Can Uygun idaresindeki 54 A 71 kodlu arazözün dün, Yukarı Değirmendere mevkisinde yaklaşık 30 metreden ormanlık alana devrilmesi sonucu orman işçisi Arda Yılmaz hayatını kaybetmiş, sürücü ile orman işçileri Şaban Ersoy ve Samet Şimşek yaralanmıştı.

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