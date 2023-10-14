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        Türkiye Karting Şampiyonası'nın 6. ayağı Kocaeli'de başladı

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde düzenlenen MOTUL 2023 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 6. ayak mücadelesi başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 15:45 Güncelleme: 14.10.2023 - 15:49
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        Türkiye Karting Şampiyonası'nın 6. ayağı Kocaeli'de başladı
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        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde düzenlenen MOTUL 2023 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 6. ayak mücadelesi başladı.

        TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenen organizasyon, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Nimara Otomobil Spor Kulübü (NİMOSK) tarafından ICRYPEX ana sponsorluğunda, Marmaris Belediyesi ve Marmaris Ticaret Odası katkılarıyla gerçekleştiriliyor.

        Microda 6, minide 20, juniorda 7, seniorda 16 ve masterda 12 olmak üzere toplam 61 sporcunun katıldığı organizasyonda, ilk yarışların startı verildi.

        Etkinlik, yarın ikinci ve üçüncü yarışların ardından düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

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