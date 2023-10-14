Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Kocaeli'de spor kompleksi açılış töreninde konuştu: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Hem sporda hem de gençlikte güçlü bir Türkiye geliyor. Türk sporu, gelecek için sağlam adımlarla yürüyor." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Hem sporda hem de gençlikte güçlü bir Türkiye geliyor. Türk sporu, gelecek için sağlam adımlarla yürüyor." dedi.

Darıca ilçesinde Ahmet Çalık Spor Kompleksi'nin açılış töreninde konuşan Bak, Bakanlık olarak belediyelerin projelerine destek verdiklerini, belediyelerle onlarca tesisi inşa ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Avrupa'nın hatta dünyanın en genç tesislerine, en yeni stadyumlarına, spor salonlarına, yüzme havuzlarına, atletizm pistleri gibi önemli tesislere sahip olduğunu dile getiren Bak, özelliklere belediyelere düşen önemli konulardan birinin, gençlere yatırım yapmak, spor tesislerini hizmete açmak ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak olduğunu ifade etti.

- "En önemli önceliğimiz bağımlılıkla mücadele"

Bak, Bakanlık olarak bağımlılıkla mücadelenin en önemli öncelikleri olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Çocuklarımızın başta madde bağımlığı, uyuşturucu, içki, kötü alışkanlıklardan uzak tutulması için sporu tabana yaymak, amatör spor kulüplerine destek vermek, çocuklarımızı kulüplere götürmek gerekir. Ailelere sesleniyoruz; çocuklarınızı alıp spor sahalarına, kapalı spor salonları, yüzme havuzlarına götürün. Onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmamız lazım. Anneler olarak çocuklarınızla mutlaka konuşun, çocuklarınızın bu kötü alışkanlıklardan uzak durması için onları dinleyin, onlara zaman ayırın ve ellerinden tutup, amatör spor kulüplerine, yüzme havuzlarına, tesislere getirin. Bu çok önemli. Spora yapılan 1 liralık yatırım, 10 lira olarak geri döner. Bu nasıl döner? Sağlıkta geri döner, emniyette geri döner, sosyal barışta geri döner. Spora yapılan yatırım, karşılıksız kalmaz. Geleceğimiz olan gençlere, sporda yapılan yatırımlar çok çok önemli.

Çok şanslıyız. Sporun içinden gelen, tesisleri çok iyi bilen, Türk sporunu çok iyi bilen bir Cumhurbaşkanımız var. Onun önderliğinde Türkiye'nin dört bir yanında binlerce tesis yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Türkiye, Avrupa'nın en genç stadyumlarına sahip. Türkiye ve İtalya, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonasını birlikte organize edecek. İnşallah bu gençler, o stadyumlarda Avrupa Futbol Şampiyonasını canlı olarak izleyecekler."

Hırvatistan maçını 1-0 kazanan A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonasına katılmak üzere büyük avantaj elde ettiğini dile getiren Bak, yarın akşam Konya'da Letonya ile yapılacak müsabakayı Türkiye'nin kazanarak önemli bir avantaj elde edeceğine inandıklarını kaydetti.

Bak, Türkiye'nin her yanında onlarca ulusal ve uluslararası spor organizasyonu düzenlendiğini belirterek, Türkiye'nin bir spor ülkesi olma yolunda hızlı ilerlediğini vurguladı.

- "Gençliğimiz güçlü bir şekilde geliyor"

Futbolcu Ahmet Çalık'ın elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini hatırlatan Bak, "Onun ismini bu tesise verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendisi çok mütevazı bir delikanlıydı. Milli takımda da yer aldı. Onun bir özelliği de şu; fakir fukaraya, garip gurebaya yardım eden, destek olan bir kardeşimizdi. Dokunduğu gençler vardı. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun, Allah rahmet eylesin tekrar. Böylesine gençlerimizin ismini yaşatmak bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Karate dalında olimpiyat ikincisi olan Eray Şamdan'ı tebrik eden Bak, onun adının da spor salonuna verildiğini aktararak, vesile olanlara teşekkür etti.

"Gerçekten spora yapılan yatırımlar, Türkiye'de devasa bir şekilde devam ediyor. Kocaeli'de bu pastadan payını alıyor." diyen Bak, Türk sporuna emek verenlere şükranlarını sundu.

Bak, şimdi iş yapma zamanı olduğunu vurgulayarak, "Böylesine güçlü bir Türkiye var. Gençliğimiz de güçlü bir şekilde geliyor. Bu gençlik inşallah, bu bölgede hem maneviyatın güçlenmesi için hem de bu coğrafyanın güçlenmesi için adımlar atacak. Hem sporda hem de gençlikte güçlü bir Türkiye geliyor. Türk sporu, gelecek için sağlam adımlarla yürüyor." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Bakan Bak'a Kocaelispor forması hediye etti

Program, dua edilmesi ve açılış kurdelesinin kesilmesiyle sona erdi.

Programa, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Sadettin Hülagü, Mehmet Akif Yılmaz, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Veysal Tipioğlu ile MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da katıldı.

- Tesis

Trafik kazasında hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık'ın adının verildiği spor kompleksi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve Darıca Belediyesi işbirliğinde yapıldı.

Spor kompleksine 60x90 ve de 45x90 ebatlarında iki futbol sahası inşa edilirken, FIFA standartlarına uygun hale getirilen iki sahanın dışında tribünleri de yenilendi.

Soyunma odalarının da yer aldığı idari bina ile ışıklandırmaların da yenilendiği kompleks, Darıca ve bölgede amatör spora hizmet veriyor.

Spor kompleksinden yararlanacak amatör kulüpleri Darıca Gençlerbirliği altyapısı, Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü, Darıca Martıspor, Darıca Türkeli Gençlikspor, Darıcaspor, Darıca Kale Bayramoğlu, Darıca Marmara Osmangazi ve Darıca Birlikspor, geleceğin yıldızlarını yetiştirmeyi hedefliyor.