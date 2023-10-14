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        Kocaeli'de PKK/KCK operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

        Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 19:38 Güncelleme: 14.10.2023 - 19:38
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        Kocaeli'de PKK/KCK operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
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        Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştirildi.

        Gebze ilçesinde örgüt içinde faaliyet gösterdikleri yönünde tespitler bulunan 4 şüpheli, gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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