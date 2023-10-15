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        Kocaeli'de bir kişi düğünde havaya ateş açılması sonucu yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düğünde havaya ateş açılması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 06:42 Güncelleme: 15.10.2023 - 06:42
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        Kocaeli'de bir kişi düğünde havaya ateş açılması sonucu yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düğünde havaya ateş açılması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Mollafenari Mahallesi İstanbul Caddesi Akviran Agil Korusu mevkisinde düğün sırasında havaya ateş açıldı. Kurşunlardan birinin isabet ettiği Abdülaziz E. göğsünden yaralandı.

        Abdülaziz E, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

        Jandarma, silahı ateşleyen kişinin tespiti için çalışma başlattı.

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