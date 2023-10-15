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        Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi'nin temeli atıldı

        Kocaeli'de Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi'nin temeli atıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 09:41 Güncelleme: 15.10.2023 - 09:48
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        Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi'nin temeli atıldı
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        Kocaeli'de Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi'nin temeli atıldı.

        Çalışmaları inceleyen Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, gazetecilere, okullardaki yenilenme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

        Bugüne kadar birçok okulun yıkılarak yerine konforlu ve eğitime elverişli binalar yapıldığını aktaran Mert, "Buradaki amaç, çocuklarımızın daha güvenli ve konforlu okullarda en iyi eğitimi almalarıdır. Bu yeni okullarımız öncelikle çocuklarımız, velilerimiz ve bizler için çok önem taşıyor. Hükümetimizin bu güzel projesinin tüm ülkemize, ilimize ve ilçemize hayırlı olmasını dilerim." diye konuştu.

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