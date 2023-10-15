GÜNCELLEME - Kocaeli'de düğünde havaya ateş açılması sonucu yaralanan kişi öldü
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düğünde havaya ateş açılması sonucu yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede öldü, olaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düğünde havaya ateş açılması sonucu yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede öldü, olaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.
Mollafenari Mahallesi İstanbul Caddesi Akviran Agil Korusu mevkisinde düğün sırasında havaya ateş açıldı. Kurşunlardan birinin isabet ettiği Abdülaziz Erbirol, göğsünden yaralandı.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan yaralı, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Silahı, İ.G'nin ateşlediğini tespit eden jandarma ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı.