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        Türkiye Karting Şampiyonası'nın 6. ayağı Kocaeli'de sona erdi

        MOTUL 2023 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 6. ayak yarışları Kocaeli'de yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 22:25 Güncelleme: 15.10.2023 - 18:48
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        Türkiye Karting Şampiyonası'nın 6. ayağı Kocaeli'de sona erdi
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        MOTUL 2023 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 6. ayak yarışları Kocaeli'de yapıldı.

        Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Nimara Otomobil Spor Kulübü (NİMOSK) tarafından ICRYPEX ana sponsorluğunda, Marmaris Belediyesi ve Marmaris Ticaret Odası katkılarıyla TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenen organizasyonda 61 sporcu yarıştı.

        Dün başlayan yarışlarda micro kategorisinde Osman Selim Köse birinci, Nihat Karadeniz ikinci, Olgun Yücel üçüncü olurken, mini kategorisinde Can Özler birinciliği, Rüzgar Evci ikinciliği, Cem Karakömür ise üçüncülüğü elde etti.

        Junior kategorisinde ilk 3 sıra Yağız Topal, Hakkı Dorum, Leyla Sulyak'tan oluşurken, senior kategorisinde de Gün Taşdelen birinci, Sena Saveşer ikinci, Ateş Birinci üçüncü oldu. Master kategorisinin ilk 3 sırasında ise Muratcan Eğilmez, İlyas Vurgeç, Murathan Gür yer aldı.

        Kadınlarda junior kategorisinde de birinci Leyla Sulyak olurken, senior kadınlarda Sena Saveşer birinciliği, Zeynep Çukurova ikinciliği, Sudenur Yurdagül üçüncülüğü elde etti.

        Yarışların ardından düzenlenen törende dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

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