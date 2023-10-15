Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de "Dijital Terörizm Paneli" düzenlendi

        Kocaeli'de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Uluslararası Medya Enformasyon Derneğinin (UMED) katkısıyla "Dijital Terörizm Paneli" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 19:02 Güncelleme: 15.10.2023 - 19:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de "Dijital Terörizm Paneli" düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Uluslararası Medya Enformasyon Derneğinin (UMED) katkısıyla "Dijital Terörizm Paneli" gerçekleştirildi.

        13. Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında Kocaeli Kongre Merkezi Akçakoca Oditoryum Salonu'nda düzenlenen panelde konuşan Yargıtay Üyesi Erol Tekmen, bilgilerin sosyal medyada çok daha hızlı yayıldığını ve bunun da kirliliğe yol açtığını söyledi.

        Tekmen, bunun aynı şekilde dezenformasyon ve yalan haberin de çok hızlı ve örgütlü yayılmasına neden olduğunu vurguladı.

        Adana ve Hatay'da 2014'te MİT tırlarının durdurulması ve aranması sürecinde yargı, emniyet ve jandarma içindeki FETÖ yapılanmasını örnek gösteren Tekmen, "İşin gerçeği, Türkiye'ye büyük bir uluslararası operasyon çekiliyordu yani konu burada, istihbarat teşkilatınca faaliyetlerde kullanılan tırlardan veya araçlardan öte, hukuk dışı birtakım olaylarla bizim Suriye'deki olaylara ülke olarak müdahil olduğumuz gibi bir sonuç çıkaracaklardı." diye konuştu.

        Tekmen, böylece internette Türkiye'nin bu ülkedeki terör örgütlerine silah veya benzeri yardımlar yaptığı algısı yaratılıp konuyu uluslararası mahkemelere götürecek sürecin oluşturulmaya çalışıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Sadece gazeteler ya da televizyon üzerinden olsa belki bu kadar etkili olmazdı. O dönemde sosyal medya, gençlerimizin, hepimizin çok fazla kullandığı alanda yeni olaydı ve orası kullanılarak çok hızlı şekilde yayıldı. Uluslararası arenaya taşındı. Normal gazetecilikle büyük sansasyon yapılamayacakken sosyal medya dediğimiz ortam onlara bu imkanı sağladı. Gazeteler veya televizyonlar üzerine değil sosyal medya üzerine çok hazırlıklı yapıymış, iyi hazırlanmışlar."

        Tekmen, "Türkiye'deki sosyal medya üzerinden yürütülen bilgi kirliliği, dezenformasyon artık gerçekten terör aşamasına gelmiş milli güvenlik sorunu durumundadır." dedi.

        - ABD 21 milyar dolar ayırdı, İsrail'de 1900 "startup" var

        Siber güvenlik uzmanı Mahir Yüksel, Dünya Ekonomik Formu raporuna göre toplumları bekleyen riskler kategorisinde ilk sırada iklim değişikliğine bağlı riskler, ikinci sırada doğal afetler, üçüncü sırada ise siber güvenlik sorununun yer aldığını söyledi.

        2021'de dünyadaki siber güvenlik harcamalarının 19 milyar dolara ulaştığına, ABD'nin geçen yıl 42 milyar dolarlık ulusal güvenlik bütçesinin 21 milyar dolarını bu alana ayırdığına işaret eden Yüksel, siber güvenlik alanında çalışan 1900 "startup"ın bulunduğu İsrail'de 35 yıl öncesine dayanan sistemle "siber komandolar" yetiştirildiğini anlattı.

        Yüksel, 1990'lı yıllardaki bireysel siber saldırganların, 2000'e gelindiğinde kolektif para kazanma yöntemleri keşfettiğine ve artık devletlerin desteklediği grupların bulunduğuna dikkati çekerek, konuşmasını şöyle tamamladı:

        "Konvansiyonel savaşta bulunduğunuz yere roket düştüğü anda savaşın başladığını söyleyebilirsiniz. Biri roket attı, 'Kim bunlar?' deyip bunu anlayabilirsiniz ama siber savaşta böyle değil. Neden? Kim oldukları belli değil. En büyük 5 problemimiz şu: 'Kim veya kimler, neredeler, neden ve nasıl saldırıyorlar, ne zaman saldıracaklar?' sorularının cevabını bilmiyoruz. Bu bilinmezlikler içerisinde, bilmediğiniz bir şeye karşı kendinizi hazır ve teyakkuz halinde tutmaya çalışıyorsunuz. Bu, çok zor bir iş."

        - "Her üç dakikada bir siber saldırı yaşanmış"

        UMED Koordinatörü Mehmet Şanda da sosyal medyanın sınırları aştığını dile getirerek, yeni medyanın, geleneksel medyaya göre daha fazla içselleştirildiğine dikkati çekti.

        Şanda, demokrasiye katılım anlamında destek veren bu mecraların, kişilik haklarından devleti tehdit eden boyuta kadar olumsuz sonuçlarının ortaya çıktığının, terör örgütlerinin bu mecraları yaygın şekilde kullandıklarının altını çizdi.

        Türkiye'de 2021'e göre 2022'de siber saldırıların çok büyük oranda arttığına işaret eden Şanda, "Her üç dakikada bir siber saldırı yaşanmış. Kişisel bilgisayarımızdan cep telefonumuza, kamu kurumlarının verilerine kadar hedef alınıyor. Bireylerin, kurumların, devletlerin, hepimizin önlemler alması gerekiyor. Devletimiz de 'Siber Vatan'da önlemlerini artırdı ve siber savunma mekanizmasını güçlendirmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Blinken'ın yoğun diplomasi trafiği
        Blinken'ın yoğun diplomasi trafiği
        Gazze dünyaya acil çağrı!
        Gazze dünyaya acil çağrı!
        "Terör saldırısına karşı siviller hedef alınamaz"
        "Terör saldırısına karşı siviller hedef alınamaz"
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yükseldi!
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yükseldi!
        Ünlü yönetmen ve eşi öldürüldü
        Ünlü yönetmen ve eşi öldürüldü
        Erden Timur'dan Zaniolo açıklaması
        Erden Timur'dan Zaniolo açıklaması
        Doğum günü kutlaması acı bitti!
        Doğum günü kutlaması acı bitti!
        Habertürk ekibi Gazze sınırında
        Habertürk ekibi Gazze sınırında
        Seyir halinde canlı yayın böyle bitti!
        Seyir halinde canlı yayın böyle bitti!
        İsrail-Gazze sınırında hareketlilik devam ediyor
        İsrail-Gazze sınırında hareketlilik devam ediyor
        Düğün magandaları minibüs sürücüsüne saldırdı!
        Düğün magandaları minibüs sürücüsüne saldırdı!
        4 maddelik çözüm önerisi sundu
        4 maddelik çözüm önerisi sundu
        Yeni yöntem: Size dokunmadan paranızı nasıl çalıyor?
        Yeni yöntem: Size dokunmadan paranızı nasıl çalıyor?
        Aliyev, Hankendi ve Hocalı'da Azerbaycan bayrağını göndere çekti
        Aliyev, Hankendi ve Hocalı'da Azerbaycan bayrağını göndere çekti
        Hırsızlar kapı dürbününe böyle yakalandı!
        Hırsızlar kapı dürbününe böyle yakalandı!
        Hayatı film oluyor
        Hayatı film oluyor
        Beşiktaş sakata geldi! 7 futbolcu...
        Beşiktaş sakata geldi! 7 futbolcu...
        Dedesi Sultan Abdülmecid
        Dedesi Sultan Abdülmecid
        Feci kaza: 7 ölü 40 yaralı! Yaralılardan çarpıcı ifadeler!
        Feci kaza: 7 ölü 40 yaralı! Yaralılardan çarpıcı ifadeler!
        Almanya'ya 3 puan kaldı!
        Almanya'ya 3 puan kaldı!

        Benzer Haberler

        Kılıçdaroğlu: Yabancı askerin bizim ülkemizde ne işi var (2)
        Kılıçdaroğlu: Yabancı askerin bizim ülkemizde ne işi var (2)
        Kılıçdaroğlu: Yabancı askerin bizim ülkemizde ne işi var
        Kılıçdaroğlu: Yabancı askerin bizim ülkemizde ne işi var
        CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yerel yönetimler toplantısında konuştu:
        CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yerel yönetimler toplantısında konuştu:
        Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi'nin temeli atıldı
        Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi'nin temeli atıldı
        GÜNCELLEME - Kocaeli'de düğünde havaya ateş açılması sonucu yaralanan kişi...
        GÜNCELLEME - Kocaeli'de düğünde havaya ateş açılması sonucu yaralanan kişi...
        Kocaeli'de bir kişi düğünde havaya ateş açılması sonucu yaralandı
        Kocaeli'de bir kişi düğünde havaya ateş açılması sonucu yaralandı