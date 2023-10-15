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        Kocaeli'de düğünde havaya ateş açılması sonucu ölen kişi defnedildi

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düğünde havaya ateş açılması sonucu kaldırıldığı hastanede ölen kişinin cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 06:42 Güncelleme: 15.10.2023 - 19:21
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        Kocaeli'de düğünde havaya ateş açılması sonucu ölen kişi defnedildi
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düğünde havaya ateş açılması sonucu kaldırıldığı hastanede ölen kişinin cenazesi toprağa verildi.

        Mollafenari Mahallesi İstanbul Caddesi'nde düğün sırasında havaya açılan ateş sonucu ölen Abdülaziz Erbirol'un cenazesi, yakınları tarafından Gebze Adli Tıp Şube Müdürlüğü Otopsi Merkezi'nden alındı.

        Güzeller Mahallesi'ndeki evinin önünde helallik alınarak Hacı Salih Camisi'ne getirilen Erbirol'un cenazesi, burada kılınan namazın ardından Pelitli Mezarlığı'na defnedildi.

        Mollafenari Mahallesi İstanbul Caddesi Akviran Agil Korusu mevkisinde düğün sırasında havaya ateş açılmış, kurşunlardan birinin göğsüne isabet etmesi sonucu ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırılan Erbirol, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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