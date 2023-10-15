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        Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada yaralanan sürücü öldü

        Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde aynı aileden 2 kişinin öldüğü kazada yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 22:38 Güncelleme: 15.10.2023 - 22:38
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        Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada yaralanan sürücü öldü
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        Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde aynı aileden 2 kişinin öldüğü kazada yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Otoyolun Körfez geçişi Yağcılar mevkisinde dün iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan sürücü Zekeriya Batur, Gebze ilçesinde kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Dün Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde 16 BCE 13 plakalı otomobille çarpışan 34 J 3507 plakalı otomobil, yol kenarındaki toprak alana çarparak durabilmiş; Fatma Batur kaza yerinde, Çetin Batur kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

        Samsun'da akrabalarının cenaze törenine katıldıktan sonra Tekirdağ'a dönüş yolunda kaza geçiren ailenin cenazelerinin Samsun'da defnedileceği öğrenildi.

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