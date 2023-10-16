Gölcük'te TEMAD'ın kuruluş yıl dönümü kutlandı
Türkiye Emekli Astsubaylar Derneğinin (TEMAD) 39. kuruluş yıl dönümü, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde törenle kutlandı.
Türkiye Emekli Astsubaylar Derneğinin (TEMAD) 39. kuruluş yıl dönümü, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde törenle kutlandı.
Gölcük Anıtpark'ta, TEMAD Gölcük Şubesince düzenlenen törene, şube başkanı Bekir Tülü, Gölcük Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nurten Turnalı, Gölcük Muhtarlar Derneği Başkanı Bilge Saral, TEMAD Yönetim Kurulu ve üyeleri katıldı.
Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Tülü, bir konuşma yaptı.