Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Gölcük'te TEMAD'ın kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Türkiye Emekli Astsubaylar Derneğinin (TEMAD) 39. kuruluş yıl dönümü, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 15:40 Güncelleme: 16.10.2023 - 16:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gölcük'te TEMAD'ın kuruluş yıl dönümü kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Emekli Astsubaylar Derneğinin (TEMAD) 39. kuruluş yıl dönümü, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde törenle kutlandı.

        Gölcük Anıtpark'ta, TEMAD Gölcük Şubesince düzenlenen törene, şube başkanı Bekir Tülü, Gölcük Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nurten Turnalı, Gölcük Muhtarlar Derneği Başkanı Bilge Saral, TEMAD Yönetim Kurulu ve üyeleri katıldı.

        Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Tülü, bir konuşma yaptı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        8 ve 9 yaşındaki çocukların nişan törenine inceleme!
        8 ve 9 yaşındaki çocukların nişan törenine inceleme!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Arda Güler'de sıcak gelişme!
        Arda Güler'de sıcak gelişme!
        Restoranda arkadaşlarıyla buluştu! Son yemek!
        Restoranda arkadaşlarıyla buluştu! Son yemek!
        Van'da çok sayıda büyükbaş hayvan hortuma kapıldı!
        Van'da çok sayıda büyükbaş hayvan hortuma kapıldı!
        Netflix zam yapmaya hazırlanıyor
        Netflix zam yapmaya hazırlanıyor
        Milliler kaçıncı torbada olacak? İşte tüm ihtimaller
        Milliler kaçıncı torbada olacak? İşte tüm ihtimaller
        "Yüksek düzeyde kimyasal" uyarısı!
        "Yüksek düzeyde kimyasal" uyarısı!
        İstanbul turu
        İstanbul turu
        Prof. Dr. Özener: 3-5 saniyede kaçma şansınız yok!
        Prof. Dr. Özener: 3-5 saniyede kaçma şansınız yok!
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        Eski usul dolandırıcılık yöntemi hortladı!
        Eski usul dolandırıcılık yöntemi hortladı!
        Peki bundan sonra ne olacak?
        Peki bundan sonra ne olacak?
        Naldo'nun oğlu Davi hayatını kaybetti!
        Naldo'nun oğlu Davi hayatını kaybetti!
        Milli Takım'a dev gelir!
        Milli Takım'a dev gelir!
        İsrail ordusundan Habertürk'e taciz
        İsrail ordusundan Habertürk'e taciz
        Gazze'de çevre felaketi uyarısı: Enkaz altında binlerce ceset var!
        Gazze'de çevre felaketi uyarısı: Enkaz altında binlerce ceset var!
        İsmail Kartal: 4 kupaya da talibiz
        İsmail Kartal: 4 kupaya da talibiz
        Soruşturma başlatıldı
        Soruşturma başlatıldı
        Türkiye'deki modellerini ikiye katlayacak
        Türkiye'deki modellerini ikiye katlayacak

        Benzer Haberler

        Cenaze dönüşündeki kazada ölü sayısı 3'e yükseldi
        Cenaze dönüşündeki kazada ölü sayısı 3'e yükseldi
        Ergün Atalay: Kasım ayının 20'sinden sonra yeni bir komisyon kuracağız
        Ergün Atalay: Kasım ayının 20'sinden sonra yeni bir komisyon kuracağız
        Kandıra'da Alaybey Mahallesi Camisi ibadete açıldı
        Kandıra'da Alaybey Mahallesi Camisi ibadete açıldı
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, Kocaeli'de sendika ziyaretinde konuştu:
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, Kocaeli'de sendika ziyaretinde konuştu:
        Kocaeli'de 4 kilo 88 gram skunk ele geçirildi
        Kocaeli'de 4 kilo 88 gram skunk ele geçirildi
        6. Uluslararası Surfcasting Balık Yakalama Yarışması Kocaeli'de yapıldı
        6. Uluslararası Surfcasting Balık Yakalama Yarışması Kocaeli'de yapıldı