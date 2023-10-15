Kocaeli'de havaya ateş açılması sonucu bir kişinin ölümüne ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir kişinin düğünde açılan ateşte hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir kişinin düğünde açılan ateşte hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Mollafenari Mahallesi'nde dün yaşanan olayda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Abdülaziz Erbirol'un ölümüne ilişkin yakalanan zanlı İ.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Dün, Mollafenari Mahallesi İstanbul Caddesi Akviran Agil Korusu mevkisinde düğün sırasında havaya açılan ateşte göğsüne kurşun isabet eden Abdülaziz Erbirol, kaldırıldığı özel hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Silahı ateşlediği tespit edilen İ.G. gözaltına alınmıştı.