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        Anadolu Otoyolu Kocaeli geçişinde meydana gelen zincirleme kaza trafiği aksattı

        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde 15 aracın karıştığı kaza nedeniyle İstanbul istikametinde ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 23:02 Güncelleme: 16.10.2023 - 23:02
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        Anadolu Otoyolu Kocaeli geçişinde meydana gelen zincirleme kaza trafiği aksattı
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        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde 15 aracın karıştığı kaza nedeniyle İstanbul istikametinde ulaşım sağlanamıyor.

        Otoyolun İstanbul istikameti Kartepe mevkisinde 15 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralananlar, sağlık görevlilerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönü trafiğe kapanırken uzun araç kuyrukları oluştu.

        Ekipler, yolun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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