Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 00:58 Güncelleme: 17.10.2023 - 01:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Osmangazi Mahallesi Servet Sokak'ta bir grup genç arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda D.Ö. tabancayla bacağından yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Polis olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Sığınaklara koştular
        Sığınaklara koştular
        Bakan Fidan, Hamas lideri ile görüştü
        Bakan Fidan, Hamas lideri ile görüştü
        Ronaldo rekorunu geliştirdi!
        Ronaldo rekorunu geliştirdi!
        Kalkınma Planı’nda ABO ayrıntısı
        Kalkınma Planı’nda ABO ayrıntısı
        "Türkiye'nin 1 numarasıyız"
        "Türkiye'nin 1 numarasıyız"
        80 ton saman balyası kül oldu
        80 ton saman balyası kül oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Millilerin başarısı İtalyan basınında!
        Millilerin başarısı İtalyan basınında!
        Gazze'de çevre felaketi uyarısı: Enkaz altında binlerce ceset var!
        Gazze'de çevre felaketi uyarısı: Enkaz altında binlerce ceset var!
        Bitcoin'de ETF hareketliliği
        Bitcoin'de ETF hareketliliği
        İsrail medyası ile Musk arasında atışma
        İsrail medyası ile Musk arasında atışma
        Arda Güler'de sıcak gelişme!
        Arda Güler'de sıcak gelişme!
        Acı tesadüf
        Acı tesadüf
        Netflix zam yapmaya hazırlanıyor
        Netflix zam yapmaya hazırlanıyor
        Peki bundan sonra ne olacak?
        Peki bundan sonra ne olacak?
        Milliler kaçıncı torbada olacak? İşte tüm ihtimaller
        Milliler kaçıncı torbada olacak? İşte tüm ihtimaller
        Soruşturma başlatıldı
        Soruşturma başlatıldı
        İstanbul turu
        İstanbul turu
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        Milli Takım'a dev gelir!
        Milli Takım'a dev gelir!

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi öldü
        Kocaeli'de otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi öldü
        TEM'de 26 araç birbirine girdi; İstanbul istikameti trafiğe kapandı: 13 yar...
        TEM'de 26 araç birbirine girdi; İstanbul istikameti trafiğe kapandı: 13 yar...
        TEM'de onlarca araç birbirine girdi; İstanbul istikameti trafiğe kapalı (1)
        TEM'de onlarca araç birbirine girdi; İstanbul istikameti trafiğe kapalı (1)
        GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu Kocaeli geçişinde 26 aracın karıştığı kazada 2...
        GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu Kocaeli geçişinde 26 aracın karıştığı kazada 2...
        Anadolu Otoyolu Kocaeli geçişinde meydana gelen zincirleme kaza trafiği aks...
        Anadolu Otoyolu Kocaeli geçişinde meydana gelen zincirleme kaza trafiği aks...
        Kocaeli'de iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı
        Kocaeli'de iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı