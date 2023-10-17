Kocaeli'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Osmangazi Mahallesi Servet Sokak'ta bir grup genç arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda D.Ö. tabancayla bacağından yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.