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        Kocaeli'de yabancı uyruklular için sahte ikamet belgesi düzenleyen 13 zanlı yakalandı

        Kocaeli'de yabancı uyruklulara sahte geçici ikamet belgesi düzenlediği iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 17:43 Güncelleme: 17.10.2023 - 17:43
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        Kocaeli'de yabancı uyruklular için sahte ikamet belgesi düzenleyen 13 zanlı yakalandı
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        Kocaeli'de yabancı uyruklulara sahte geçici ikamet belgesi düzenlediği iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerinin, kentteki yabancı uyruklu kişilere usulsüz ve sahte belgelerle geçici ikamet hazırladıkları tespit edilenlere yönelik çalışma başlattığı belirtildi.

        Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 13 zanlının yakalandığı aktarılan açıklamada, şahısların ikametlerinde yapılan aramada çok sayıda suça konu evrak ele geçirildiği ifade edildi.

        Açıklamada, usulsüz ikamet verilmesine aracı olan ve ikametini kullandıran 53 şahsa yönelik adli ve idari işlemlerin yapıldığı kaydedildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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