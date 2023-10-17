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        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Down Sendromlu Futsal Milli Takımı'na minibüs hediye etti

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Down Sendromlu Futsal Milli Takımı'na hediye ettiği minibüs, düzenlenen törenle teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 18:20 Güncelleme: 17.10.2023 - 18:23
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        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Down Sendromlu Futsal Milli Takımı'na minibüs hediye etti
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        Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Down Sendromlu Futsal Milli Takımı'na hediye ettiği minibüs, düzenlenen törenle teslim edildi.

        Belediye önündeki törendeki konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, daha önce sporcuların Avrupa Şampiyonası'nda kupayı alıp Türkiye'ye getireceklerinin sözünü verdiğini hatırlattı. Kendisinin de "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sizin yanınızda" şeklinde söz verdiğini ve şimdi o sözü tuttuklarını anlatan Büyükakın, "Biz onlara inanıyoruz, güveniyoruz." dedi.

        Büyükakın, milli takımın daha iyisini başaracağına yürekten inandıklarını dile getirerek, "Engelleri tanımıyoruz. Engel yok, engel sadece zihinlerde var, yüreklerde var. İnanmayan kalplerde var. Biz, gerekli desteğin verilmesi halinde engellerin ortadan kalkacağına inanıyoruz. Artık inancı geçti, biliyoruz. Çünkü kupa burada." diye konuştu.

        Şimdi sırada dünya şampiyonluğu olduğuna işaret eden Büyükakın, sonuna kadar desteğe devam edeceklerini sözlerine ekledi.

        - Araç, evinden çıkamayan özel çocuklara hizmet edecek

        Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, Büyükakın'ın özellikle özel sporcuların kalbinde taht kurduğunu ifade etti.

        Hediye edilen aracın Türkiye'nin dört bir yanındaki evden çıkamayan çocuklara hizmet edeceğini anlatan Aydın, "Belki bu arabayla evlerinden çıkıp spor yapacaklar. Milli takımlarımız bu arabayla inşallah otellerinden spor sahasına, spor sahasından otele gelerek faaliyetler yürütecek." şeklinde konuştu.

        Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın engellilere kucak açtığını vurgulayarak, "Cumhurbaşkanının kucaklamasıyla evlerden çıkarak artık spor yapıyorlar, hizmet görüyorlar." ifadesini kullandı.

        Konuşmaların ardından Büyükakın, aracın anahtarını Down Sendromlu Futsal Milli Takım Kaptanı Birkan Dikici'ye takdim etti.

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