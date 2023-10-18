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        Kocaeli'de direğe çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Kocaeli'de otomobilin direğe çarpması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 01:48 Güncelleme: 18.10.2023 - 02:01
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        Kocaeli'de direğe çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Kocaeli'de otomobilin direğe çarpması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Otoyolu Kocaeli Kesimi Ankara istikametinde seyreden R.A idaresindeki 34 SM 2836 plakalı otomobil, Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) Gişeleri mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik levhalarının olduğu direğe çarptı.

        Daha sonra yaklaşık 200 metre savrulan aracın sürücüsü ve beraberindeki 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Kocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma ile Gebze Fatih Devlet hastanelerine kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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