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        Kocaeli Valisi Yavuz'dan Muhtarlar Günü mesajı

        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 11:15 Güncelleme: 18.10.2023 - 11:15
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        Kocaeli Valisi Yavuz'dan Muhtarlar Günü mesajı
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        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Yavuz, mesajında, muhtar ve muhtarlık kavramlarının, 1829 yılından bugüne kadar varlığını sürdürdüğünü ve aziz milletin gönlünde müstesna bir yere sahip olduğunu belirtti.

        Demokrasi zincirinin ilk halkasını oluşturan muhtarlık teşkilatının, yerel demokrasinin en eski örneğini temsil ettiğini, devletin her noktadaki kurumsal temsilciliği olduğuna işaret eden Vali Yavuz, muhtarların devletin halkla en sıcak temas noktası ve en yakın seçilmiş yönetim birimi olduğunu bildirdi.

        Vali Yavuz, mesajında şunları kaydetti:

        "Bu önemli misyon ve fonksiyonları, özellikle de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlara ve muhtarlık müessesine verdiği önem ve kazandırdığı özellikler vesilesiyle her kademedeki kamu kurum ve kuruluşlarında daha çok saygı gören ve talepleri daha özenle değerlendirilen kişiler olmuşlardır. Mevcut her türlü sorunun çözümünde ve taleplerin yerine getirilmesinde ter akıtan, vatandaşın derdiyle dertlenen, her türlü şer odaklarına karşı daima devletinin yanında yer alan muhtarlarımız, yaptıkları bu fedakar çalışmalarla her türlü takdiri hak etmektedir. Her daim bir arada olduğumuz, sıkça gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerimizde talep ve beklentilerini dinleyip, çözüm yolları üretmeye gayret gösterdiğimiz muhtarlarımıza bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gereken desteği vermeye devam edeceğiz."

        Muhtarlara yaptıkları hizmetlerden dolayı şükranlarını sunan Vali Yavuz, "Şehrimizde görev yapmış ve ebediyete irtihal etmiş olan muhtarlarımıza Allah'tan rahmet, geçmişte devletimize muhtar olarak hizmet etmiş olanlara ve şu anda aktif görevde bulunan bütün muhtarlarımıza sağlık ve selamet diliyor, Muhtarlar Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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