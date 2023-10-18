TÜV AUSTRIA TURK OCM Laboratuvarı Kocaeli'de açıldı

TÜV AUSTRIA TURK tarafından 2,5 milyon avroluk yatırımla kurulan Kullanılmış Madeni Yağ Analizi (OCM) Laboratuvarı, Kocaeli'de devreye alındı.

Kullanılmış madeni yağ analizi hizmeti sunacak laboratuvar yatırımıyla endüstriyel ekipmanların yağlarının sürekli izlenmesi ve analiz edilmesiyle erken arızaların tespiti, bakım optimizasyonu, verimlilik artışı, güvenlik ve çevresel uyumun sağlanması hedefleniyor.

Altyapısı, cihaz, personel, eğitim ve yazılım sistemlerinin tamamını kapsayan 2 milyon 500 bin avro yatırımla kurulan test laboratuvarı, yurt içi ve yurt dışından gelecek yağların analizlerini yapacak.

TÜV AUSTRIA TURK Gaz, Petrol ve Kimyasal Ürünler Gözetim ve Test Hizmetleri (GPC) Departman Müdürü Taner Gonca, AA muhabirine, endüstriyel bazda yağ kullanan çelik, madencilik, ulaşım, petrokimya gibi sektörlere analiz hizmeti sunduklarını anlattı.

Yağ üreticilerinin de doğal müşterileri arasında yer aldığını belirten Gonca, Türkiye'nin birçok endüstriyel sektöre sahip olması dolayısıyla kıymetli bir hizmet sunduklarını kaydetti.

Gonca, laboratuvar için 2 milyon 500 bin avro bir yatırım yaptıklarını dile getirerek şunları söyledi:

"Yatırımlarımız bununla bitmeyecek. Önümüzde farklı yatırımlarımız da var. TÜV AUSTRIA çatısı altında daima kendimizi geliştirmek ve daha ileriye gitmek için her türlü desteği alıyoruz. Bu konuda da çalışmalarımız devam ediyor. Yıllık yaklaşık 70 bin ila 100 bin arasında numune analiz kapasitemiz var. Bu hizmetimizi yalnızca Türkiye bazında vermiyoruz. Bu hizmetimizi global bazda da vermek istiyoruz. Birçok ülkeden bu yağları değişik yollarla kargo sistemiyle Türkiye'ye getirip burada analizini yapabilme yeteneğine sahibiz. Yalnız Türkiye değil, çevremizdeki ülkeler ve Avrupa bizim doğal müşterilerimiz olacak."

- "Yapacağımız analizlerle sektöre önemli katma değer oluşturacağız"

"Yurt dışında özellikle petrol sektöründe hizmet veren birçok şirket şu anda bizim bu yatırımımızın başlamasını bekliyor." diyen Gonca, TÜV AUSTRIA'nın birçok ülkede ofis ve ağı olmasının önemli bir avantaj olduğunu vurguladı.

Gonca, test laboratuvarında yapacakları analizlerle sektöre önemli katma değer oluşturacaklarına işaret ederek, "Bu hizmet; tesislerde, işletmelerde yüzde 25 civarında üretim artışına, yaklaşık yüzde 30 oranında bakım maliyetlerinin düşmesine, makine ömrünün ise yüzde 30-40 civarında uzamasına fayda sağlanmaktadır. Yüzdesel olarak verdiğim bu rakamların karşılığı milyar dolarlar seviyesine kadar çıkabiliyor." ifadesini kullandı.

Sistemde bulunan ve hala çalışman yağlardan periyodik olarak gelen numunelerin testlerini yaparak yağ ve makinenin durumunu müşteriye aktardıklarını anlatan Gonca, "Test sonuçlarını bildiriyoruz. Yaptığımız analizler ve yorumların yanında müşterilere neler yapması konusunda tavsiyelerimizi bildiriyoruz. Bu da müşterilerin bakım periyotlarını ayarlamalarına, zamanında makinelere müdahale etmesine, böylece hem yedek parçadan hem de enerjiden tasarruf etmesine, sürdürülebilirliğine katkı sağlıyor. Ayrıca atık yağların oluşmamasına da yardımcı oluyor." değerlendirmesini yaptı.

Laboratuvarın açılış kurdelesi Gonca, TÜV AUSTRIA TURK Endüstri ve Enerji Genel Müdürü Melih Koray Efe, Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Çanakcı tarafından kesildi.

TÜV AUSTRIA TURK yöneticileriyle çeşitli sektör, kurum ve kuruluş temsilcilerinin de aralarında bulunduğu katılımcılar, laboratuvarı gezerek yetkililerden bilgi aldı.