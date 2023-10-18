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        Vali Yavuz, Halk Günü'nde vatandaşlarla bir araya geldi

        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Halk Günü" programında vatandaşların sorunlarını dinledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 15:19 Güncelleme: 18.10.2023 - 15:22
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        Vali Yavuz, Halk Günü'nde vatandaşlarla bir araya geldi
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        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Halk Günü" programında vatandaşların sorunlarını dinledi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yavuz "Halk Günü" buluşmasını, Makam Toplantı Salonu'nda gerçekleştirdi.

        Toplantıda 8 vatandaşın sorunlarını dinleyen Vali Yavuz, taleplerin çözümü için ilgili kurum müdürlerine talimat verdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Yavuz, vatandaşların sıkıntılarını giderme noktasında bir takım önemli uygulamalar yaptıklarını belirtti.

        Vali Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşların sorunlarının birebir dinlenilmesi ve çözüm bulunması noktasında talimat verdiğini vurgulayarak, iletilen sorun ve taleplerin çözüme kavuşturulacağını bildirdi.

        Devletin her zaman vatandaşların yanında olduğuna işaret eden Vali Yavuz, "Devletimiz her daim sizin yanınızda. Devletinize ve onu yönetenlere güvenin, endişe etmeyin. Burada bulunan bütün kurum müdürlerimiz, sizin sorunlarınızı çözmek için var gücüyle çalışacaklar, sorunlarınıza çözüm üretecekler." ifadelerini kullandı.

        Vali Yavuz, toplantıya ailesiyle gelen çocuklarla da yakından ilgilenerek, onlara hediyeler verdi.

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