Kocaeli'de arkadaşını bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı
Kocaeli'nin Derince ilçesinde arkadaşını bıçakla ağır yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde arkadaşını bıçakla ağır yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Deniz Mahallesi Şehit Hasbi Sokak'taki bir evde H.G. ile arkadaşı T.B. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine H.G, arkadaşı T.B'yi bıçakla yaraladı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan T.B. sağlık personelince hastaneye kaldırıldı.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.