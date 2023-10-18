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        Kocaeli'de arkadaşını bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

        Kocaeli'nin Derince ilçesinde arkadaşını bıçakla ağır yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 15:34 Güncelleme: 18.10.2023 - 15:34
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        Kocaeli'de arkadaşını bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı
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        Kocaeli'nin Derince ilçesinde arkadaşını bıçakla ağır yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Deniz Mahallesi Şehit Hasbi Sokak'taki bir evde H.G. ile arkadaşı T.B. arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine H.G, arkadaşı T.B'yi bıçakla yaraladı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan T.B. sağlık personelince hastaneye kaldırıldı.

        Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.​​​​​​​

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