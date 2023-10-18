Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 21:27 Güncelleme: 18.10.2023 - 21:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        İnönü Mahallesi'nde Canser T'nin idaresindeki 41 AKM 670 plakalı otomobil, karşı yönde seyreden Hasan A. yönetimindeki 41 ALC 338 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile 41 AKM 670 plakalı araçtaki bir kişi yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde Canser T. idaresindeki otomobilin kontrolden çıkarak Hasan A. yönetimindeki otomobille çarpıştığı görülüyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Pentagon'dan Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama
        Pentagon'dan Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze tepkisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze tepkisi
        Gazze'de cami bombalandı! Ölü ve yaralılar var
        Gazze'de cami bombalandı! Ölü ve yaralılar var
        İsrail Gazze'de hastane vurdu!
        İsrail Gazze'de hastane vurdu!
        Arda Güler'e dev talip!
        Arda Güler'e dev talip!
        Perakende güvenli liman mı?
        Perakende güvenli liman mı?
        Biden'dan Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama
        Biden'dan Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama
        Mahalleyi istila ettiler!
        Mahalleyi istila ettiler!
        Messi'den yeni rekor!
        Messi'den yeni rekor!
        Bakan Fidan'dan garantörlük açıklaması
        Bakan Fidan'dan garantörlük açıklaması
        Gazze için 3 günlük yas ilan edilecek
        Gazze için 3 günlük yas ilan edilecek
        Netanyahu Biden'ı sarılarak karşıladı
        Netanyahu Biden'ı sarılarak karşıladı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Konsolosluk önündeki gösteride 43'ü polis 63 kişi yaralandı
        Konsolosluk önündeki gösteride 43'ü polis 63 kişi yaralandı
        Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu o bakıcıyı buldu
        Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu o bakıcıyı buldu
        Bahis soruşturmasında flaş itiraflar!
        Bahis soruşturmasında flaş itiraflar!
        Ünlülerden hastane saldırısına tepki
        Ünlülerden hastane saldırısına tepki
        Ayda 10'ar bin lira gönderdi
        Ayda 10'ar bin lira gönderdi
        Borsaya büyüğün de büyüğü geliyor
        Borsaya büyüğün de büyüğü geliyor
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!

        Benzer Haberler

        Caddede park halindeyken motoru tutuşan otomobil panik yarattı
        Caddede park halindeyken motoru tutuşan otomobil panik yarattı
        Kocaeli'de arkadaşını bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı
        Kocaeli'de arkadaşını bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı
        Vali Yavuz, Halk Günü'nde vatandaşlarla bir araya geldi
        Vali Yavuz, Halk Günü'nde vatandaşlarla bir araya geldi
        Üniversiteli Batuhan'ın öldüğü kaza güvenlik kamerasında (2)
        Üniversiteli Batuhan'ın öldüğü kaza güvenlik kamerasında (2)
        Eşini öldürüp, 'cinler yaptı' diyen sanık için yeniden akıl sağlığı raporu...
        Eşini öldürüp, 'cinler yaptı' diyen sanık için yeniden akıl sağlığı raporu...
        TÜV AUSTRIA TURK OCM Laboratuvarı Kocaeli'de açıldı
        TÜV AUSTRIA TURK OCM Laboratuvarı Kocaeli'de açıldı