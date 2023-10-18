Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
İnönü Mahallesi'nde Canser T'nin idaresindeki 41 AKM 670 plakalı otomobil, karşı yönde seyreden Hasan A. yönetimindeki 41 ALC 338 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile 41 AKM 670 plakalı araçtaki bir kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde Canser T. idaresindeki otomobilin kontrolden çıkarak Hasan A. yönetimindeki otomobille çarpıştığı görülüyor.