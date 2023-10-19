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        Anadolu Otoyolu'nda 2 tırın çarpıştığı kaza nedeniyle ulaşım aksadı

        Anadolu Otoyolu Gebze kesiminde 2 tırın çarpışması sonucu, Ankara istikametinde ulaşım aksadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 01:00 Güncelleme: 19.10.2023 - 01:12
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        Anadolu Otoyolu'nda 2 tırın çarpıştığı kaza nedeniyle ulaşım aksadı
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        Anadolu Otoyolu Gebze kesiminde 2 tırın çarpışması sonucu, Ankara istikametinde ulaşım aksadı.

        Otoyolun Ankara İstikameti Gebze kesimi Muallimköy mevkisinde, Ömer Girgen idaresindeki 35 KLU 72 plakalı tır, Şıh Mehmet Baltacı yönetimindeki 27 V 7904 plakalı karton yüklü tırla çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kaza nedeniyle 2 şeridin kapatılarak trafiğin kontrollü sağlandığı Ankara istikametinde, araç yoğunluğu oluştu.

        Yaralananın olmadığı kazada, ekiplerin yola dökülen akaryakıtı temizlemesi ve tırların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

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