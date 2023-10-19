Anadolu Otoyolu'nda 2 tırın çarpıştığı kaza nedeniyle ulaşım aksadı
Anadolu Otoyolu Gebze kesiminde 2 tırın çarpışması sonucu, Ankara istikametinde ulaşım aksadı.
Anadolu Otoyolu Gebze kesiminde 2 tırın çarpışması sonucu, Ankara istikametinde ulaşım aksadı.
Otoyolun Ankara İstikameti Gebze kesimi Muallimköy mevkisinde, Ömer Girgen idaresindeki 35 KLU 72 plakalı tır, Şıh Mehmet Baltacı yönetimindeki 27 V 7904 plakalı karton yüklü tırla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle 2 şeridin kapatılarak trafiğin kontrollü sağlandığı Ankara istikametinde, araç yoğunluğu oluştu.
Yaralananın olmadığı kazada, ekiplerin yola dökülen akaryakıtı temizlemesi ve tırların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.