Gölcük'te Muhtarlar Günü törenle kutlandı
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Anıtpark'ta gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Törende konuşan Gölcük Muhtarlar Derneği Başkanı Bilge Saral, muhtarlak olarak Gazze'de yaşanan insanlık dramına, sesiz kalan ülkeleri kınadıklarını belirtti.
Türkiye'nin demokratik yapılarından birini oluşturan muhtarların önemine değinen Saral, "Muhtarlar, halk ile devlet arasında köprü görevi yaparak, halkın sorunlarına duyarlılıkla yaklaşır. Muhtarlar vatandaşın günlük sorunlarına çare bulmak için önemli bir role sahiptir. Muhtarlar toplumsal dayanışmanın güçlenmesinde katkıda bulunur ve yerel yönetimlerin etkinliğini arttırır." ifadelerini kullandı.
Daha sonra Gölcük Merkez Mahallesi Muhtarı Melahat Gökteniz, "Ben Muhtarım" adlı şiiri okudu.
Törene, Kaymakam Müfit Gültekin, Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti İlçe Başkanı Kemal Yavuz, CHP İlçe Başkanı Mehmet Uzuner, MHP İlçe Başkanı Derya Çavdar, İYİ Parti İlçe Başkanı İsmail Aynacı, Saadet Partisi İlçe Başkanı Mustafa Özsoy ve muhtarlar katıldı.