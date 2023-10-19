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        Dilovası'nda 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 14:20 Güncelleme: 19.10.2023 - 14:36
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        Dilovası'nda 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı
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        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Bir restoranda gerçekleştirilen programda konuşan Kaymakam Metin Kubilay, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı.

        Muhtarların dahil olmadığı hiçbir projenin amacına ulaşamayacağını vurgulayan Kubilay, "Muhtarlarımızla yapılan çalışmalar, ilçemize ve ülkemize her zaman daha verimli hizmetler olarak geri dönmüştür. Muhtarlarımız bulundukları mahallenin sesi gözü ve kulağı olmuşlardır. Tüm çalışmalarımızda muhtarlarımızın büyük desteği olmuştur. Bundan sonra da her zaman desteklerine ihtiyacımız vardır." ifadelerini kullandı.

        Daha sonra Kaymakam Kubilay ile Belediye Başkanı Hamza Şayir, 12 mahalle muhtarına çalışmalarından dolayı başarı belgesi verdi.

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