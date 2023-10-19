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        Darıca'da Muhtarlar Günü törenle kutlandı

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 14:36 Güncelleme: 19.10.2023 - 14:52
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        Darıca'da Muhtarlar Günü törenle kutlandı
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        Kocaeli’nin Darıca ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Şehit Cevher Dudayev Parkı'nda gerçekleştirilen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

        Törende konuşan Darıca Muhtarlar Derneği Başkanı Kenan Demirbaş, İsrail'in, Filistin'de sivillere yönelik gerçekleştirdiği katliamları kınadıklarını belirtti.

        Muhtarların çalışmalarına değinen Demirbaş, "Muhtarlar hiçbir siyasi parti ismi belirtmeksizin, köy ve mahallelerde hizmet yürüten kişilerdir. Demokrasinin gelişmesi için her konuda devletimizin yanındayız." dedi.

        Törene, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, belediye meclis üyeleri, kamu kurumları ile siyasi partilerin temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

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