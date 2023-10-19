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        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kocaeli Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 15:37 Güncelleme: 19.10.2023 - 15:37
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        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kocaeli Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti
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        KOCAELİ-Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Kocaeli Valiliğine ve Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulundu.

        Kocaeli Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni'nin ardından Valiliğe geçen Kurtulmuş, polis tören mangasını selamladı.

        Kurtulmuş, ziyaretinde şeref defterini imzaladı, Vali Seddar Yavuz'dan kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Daha sonra Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden Kurtulmuş'a, Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından çalışmalarla ilgili bilgi verildi.

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