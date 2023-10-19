TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kocaeli Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti
KOCAELİ-Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Kocaeli Valiliğine ve Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulundu.
Kocaeli Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni'nin ardından Valiliğe geçen Kurtulmuş, polis tören mangasını selamladı.
Kurtulmuş, ziyaretinde şeref defterini imzaladı, Vali Seddar Yavuz'dan kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Daha sonra Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden Kurtulmuş'a, Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından çalışmalarla ilgili bilgi verildi.