FDA onayı alan yazılım şirketinin hedefi 5 yılda 100 milyon dolarlık ihracat

Türk yazılımcılar tarafından geliştirilerek sağlık sektörüne kazandırılan Yoğun Bakım Klinik Bilgi Sistemi (ARC-ICU), Amerikan Gıda ve İlaç Dairesinden Food and Drug Administration (FDA) onayı aldı.

Hemşire ve doktorların dokümantasyon yoğunluklarını azaltmayı, yoğun bakımların dijitalleşmesini ve sağlık profesyonellerinin hastaya daha fazla vakit ayırmalarını sağlamak için hızlı, akıllı, dijital ve güvenilebilir bir platform ortamı oluşturma düşüncesinde olan Türk yazılımcılar, uzun çalışmaların ardından 2018 yılında Yoğun Bakım Klinik Bilgi Sistemini (ARC-ICU) geliştirdi.

Ordinatrum Bilişim Teknolojileri ve Danışmanlık şirketi, 2021 yılında ise FDA onayı için başvuruda bulundu. ABD'de bağımsız bir hastanede etkinlik, hasta güvenliği ve siber güvenlik olmak üzere birçok denetimden geçen yazılıma, 2 senelik test çalışmalarının ardından FDA onayı verildi.

Şirketin kurucu ortağı Hatem Karapınar, AA muhabirine, uluslararası platformda FDA onayının sektör dinamikleri açısından önemli olduğunu söyledi.

FDA onayı olan ilk Türk yazılımının, bu sayede dünya çapında önünün açılacağına işaret eden Karapınar, "Amerikan pazarında bir Türk yazılım firması olduktan sonra artık bu hizmetlerimizi dünyanın geri kalan tüm coğrafyalarında verebilir durumda olacağız. FDA onayı ve Amerikan pazarı, sektör dinamiklerinin lideri durumda olduğundan bu bizim için çok önemliydi." dedi.

Karapınar, hedeflerine değinerek, "5 yılda 100 milyon dolarlık yazılım ihracatı hedefi koyduk. Bu aslında oldukça ulaşılabilir bir hedef. Buna ilişkin çok ciddi kararları yürütüyor olacağız." diye konuştu.

Firmanın ortağı Emrah Yurtçu da Türkiye'nin sağlık bilişimi konusunda önemli hamleler yaptığını dile getirdi.

Salgın sürecinde sağlık teknolojilerindeki gelişmelerin zirveye ulaştığının söylenebileceğini belirten Yurtçu, şunları kaydetti:

"Klinik bilgi sistemleri, daha uzmanlaşmış sistemler. ARC sistemi, hastalar ve sağlık uzmanlarına yardımcı olan bir sistemdir. Kovid döneminde de uzaktan sağlık ve dijital sağlık konularında nasıl ilerleyebileceğimizi düşünerek ARC sistemini geliştirmeye başladık. Temel amacımız; doktor ve hemşirelere hastaların tedavi ve bakım süreçlerini nasıl iyileştirebileceklerinde yardımcı olmak. Türk mühendislerin ve yerli teknolojilerimizin sağlık bilişimine katkısının önemini tekrar vurgulamak istiyorum. Yazılımımızın FDA onayı alması, ülkemiz açısından teknolojik hamlelerin ne kadar önemli olduğunun göstergesi."

Yurtçu, yazılımın sağlık personeline kolaylık sunduğunu anlatarak, "Yoğun bakım gibi kritik bakım gerektiren alanlar, sağlık çalışanları için oldukça zorlayıcıdır. Bu tür alanları ne kadar dijitalleştirir ve akıllı sistemlerden ne kadar faydalanırsak doktorların ve hemşirelerimizin hastalara daha fazla odaklanmalarını sağlayabiliriz. Ayrıca bu dijitalleşme sayesinde veri dokümantasyon yükünden kurtulurken gelecekte araştırılabilir ve ileriye yönelik tedavi protokolleri geliştirmek için altyapı oluşturabiliriz." ifadelerini kullandı.