Kocaeli'de plasiyerin öldürülmesiyle ilgili yargılanan 2 sanık beraat etti Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Murat Özdemir'in 2004 yılında plasiyer olarak çalıştığı firmanın tahsilat gününde öldürülmesiyle ilgili yargılanan 2 sanığın beraatine hükmedildi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Murat Özdemir'in 2004 yılında plasiyer olarak çalıştığı firmanın tahsilat gününde öldürülmesiyle ilgili yargılanan 2 sanığın beraatine hükmedildi.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Hakan F, sanık Mustafa Ş. ile maktul Murat Özdemir'in yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısının celse arası sunduğu esasa ilişkin mütalaa, ilgili taraflara tebliğ edildi.

Tutuklu sanık Hakan F, esasa ilişkin savunmasında üzerine atılı suçu işlemediğini öne sürdü.

Murat Özdemir'in aracına Köseköy ışıkları mevkisinde binip Yahyakaptan mevkisinde indiğini fakat bu sürede maktulün yüzünü dahi görmediğini savunan Hakan F, "Aracın içi karanlıktı. Ben Murat Özdemir'i tanımam, bilmem." dedi.

Hakan F, hakkındaki dava nedeniyle 2 yıldır tutuklu olduğunu ve bu süreçte çocuğunu kaybettiğini belirterek, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Sanık Mustafa Ş. ise işlemediği suç nedeniyle yargılandığını, bu durumun kişisel ve ailevi yönden mağduriyetine yol açtığını dile getirdi.

Ekonomik durumunun iyi olduğunu, maddi anlamda ihtiyaç sahibi olmadığını belirten Mustafa Ş, Murat Özdemir'i tanımadığını, zorlama delillerle hakkında soruşturma açıldığını iddia ederek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, haklarında yeterli ve somut delil bulunmadığından sanıkların "kasten öldürme" suçlamasıyla açılan davadan beraatine, "yağma" suçlamasıyla açılanın davanın ise zaman aşımı nedeniyle düşürülmesine hükmetti.

- Süreç ve iddianame

Faili meçhul cinayet dosyalarını yeniden ele alan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 10 Haziran 2004'te plasiyer olarak çalıştığı tavuk firmasına ait dağıtım aracında bıçaklanarak öldürülen Murat Özdemir'in katillerinin yakalanması için çalışma yürütmüştü.

Suç tarihinde jandarma sorumluluk bölgesinde kalan cinayet mahali ve delilleri yeniden gözden geçiren ekipler, olayda çek, senet ve para gasbının olması, cinayetin firmanın haftalık tahsilat gününde işlenmesinden yola çıkarak şirketin eski ve mevcut çalışanlarını takibe almıştı.

Cinayetten 6-7 ay önce firmada muhasebeci olarak çalıştığı belirlenen Mustafa Ş. ile bu kişiyle bağlantılı olduğu tespit edilen Hakan F, Ekim 2021'de gözaltına alınmış ve adli makamlarca tutuklanmıştı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanıkların "tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "yağma" suçundan 10'ar yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.