Kocaeli'de eski kiracısını tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa 25 yıl hapis cezası

Kocaeli'nin Derince ilçesinde eski kiracısını tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mustafa A. ve taraf avukatları katıldı.

Mustafa A, bir önceki celsede açıklanan ve müebbet hapisle cezalandırılması istenen esas hakkındaki mütalaaya ilişkin savunma yaptı.

Olayın kendisine iftira atılması nedeniyle bir anlık öfkeyle meydana geldiğini ileri süren Mustafa A, hiç kimsenin sebepsiz yere birini vurmayacağını söyledi.

Sanık Mustafa A, beraatini ve tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Mustafa A'yı "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezasına mahkum etti.

- Olay

Derince ilçesinde 12 Eylül 2021'de tartıştığı eski ev sahibi Mustafa A. tarafından pompalı tüfekle vurulan Salih Ç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, zanlı tutuklanmıştı.