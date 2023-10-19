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        Kocaeli'de apartmanın çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde tadilat sırasında apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 19:43 Güncelleme: 19.10.2023 - 20:08
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        Kocaeli'de apartmanın çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu
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        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde tadilat sırasında apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.

        Özgürlük Mahallesi 248/1 Sokak'ta 5 katlı apartmanın çatı katındaki dairede tadilat sırasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine yangın mahalline itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Çatıya da sıçrayan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

        Yangında dairede ve apartman çatısında hasar oluştu.

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