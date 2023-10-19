Kocaeli'de apartmanın çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde tadilat sırasında apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde tadilat sırasında apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.
Özgürlük Mahallesi 248/1 Sokak'ta 5 katlı apartmanın çatı katındaki dairede tadilat sırasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yangın mahalline itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Çatıya da sıçrayan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte söndürüldü.
Yangında dairede ve apartman çatısında hasar oluştu.