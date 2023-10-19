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        Kocaeli'deki basketbol müsabakasında oyuncular, ilk hücuma çıkmayarak İsrail'in saldırılarını protesto etti

        Türkiye Basketbol Ligi'nin 6. haftasında karşılaşan Çayırova Belediyespor ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor oyuncuları, maçın başlamasının ardından ilk hücumu yapmayarak İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 20:45 Güncelleme: 19.10.2023 - 21:29
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        Kocaeli'deki basketbol müsabakasında oyuncular, ilk hücuma çıkmayarak İsrail'in saldırılarını protesto etti
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        Türkiye Basketbol Ligi'nin 6. haftasında karşılaşan Çayırova Belediyespor ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor oyuncuları, maçın başlamasının ardından ilk hücumu yapmayarak İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.

        Çayırova Spor Salonu'nda oynanan müsabaka öncesinde her iki takımın teknik heyeti ve oyuncuları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla ilk hücumu yapmama kararı aldı.

        Ortak karar doğrultusunda salondaki ekranlara Türk ve Filistin bayrakları yansıtıldı, "Filistin'in yanındayız" mesajı verildi.

        Hakemin hava atışının ardından topu alan Çayırova Belediyespor oyuncuları ilk hücuma çıkmadı. Bu sırada salonda, "Filistin'de işgalci İsrail tarafından şehit edilen tüm kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz." anonsu yapıldı.

        Sürenin geçmesini bekleyen her iki takım oyuncuları, hep birlikte İsrail'i kınadı. Seyirciler de yapılan protestoya alkışlarıyla destek verdi.

        Müsabaka, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un 79-64 üstünlüğüyle sona erdi.

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