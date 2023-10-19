Kocaeli'de 6 düzensiz göçmen yakalandı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde durdurulan bir araçta 6 düzensiz göçmen yakalandı.
Giriş: 19.10.2023 - 23:00 Güncelleme: 19.10.2023 - 23:05
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde durdurulan bir araçta 6 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçedeki uygulama sırasında durdurulan araçta yapılan aramada, 6 düzensiz göçmen tespit edildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan S.A. işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.