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        Kocaeli'de 6 düzensiz göçmen yakalandı

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde durdurulan bir araçta 6 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 23:00 Güncelleme: 19.10.2023 - 23:05
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        Kocaeli'de 6 düzensiz göçmen yakalandı
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        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde durdurulan bir araçta 6 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçedeki uygulama sırasında durdurulan araçta yapılan aramada, 6 düzensiz göçmen tespit edildi.

        Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan S.A. işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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