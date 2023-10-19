Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 23:32 Güncelleme: 19.10.2023 - 23:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir mağazadan 5 bin 300 lira değerinde çocuk kıyafeti çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

        Çalışma sonucu şüphelilerin R.Ç, G.G. ve D.A. olduğu belirlendi.

        Şüpheliler hırsızlık amacıyla gittikleri Sakarya'dan Kocaeli'ye dönüşleri sırasında Anadolu Otoyolu İzmit kesiminde düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Şüphelilerin kullandığı araçta ve üzerlerinde yapılan aramada, Sakarya'da marketlerden çalındığı tespit edilen 100 bin lira değerindeki kozmetik ve gıda ürünleri ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 14 bin 125 lira ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail, Gazze'de kilise vurdu
        İsrail, Gazze'de kilise vurdu
        Guterres: Bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan, hiçbir çözüm mümkün değildir
        Guterres: Bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan, hiçbir çözüm mümkün değildir
        Powell: Eylül ayı enflasyon verileri düşüş eğilimini sürdürdü
        Powell: Eylül ayı enflasyon verileri düşüş eğilimini sürdürdü
        Miras kavgası kanlı bitti!
        Miras kavgası kanlı bitti!
        Yurt genelinde sıcaklıklar artıyor!
        Yurt genelinde sıcaklıklar artıyor!
        Yasak aşk şüphesi vahşetle bitti! O anlar kamerada!
        Yasak aşk şüphesi vahşetle bitti! O anlar kamerada!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        İsrail Lübnan sınırında Hizbullah'a ait hedefleri vurdu
        İsrail Lübnan sınırında Hizbullah'a ait hedefleri vurdu
        FBI: Binlerce bilişimci Kuzey Kore silah programını finanse etti
        FBI: Binlerce bilişimci Kuzey Kore silah programını finanse etti
        İsrailli komutandan "Başarısız olduk" itirafı
        İsrailli komutandan "Başarısız olduk" itirafı
        Mia Teknoloji'nin gelecek planları ne?
        Mia Teknoloji'nin gelecek planları ne?
        Fenerbahçe'ye müjde! Talibi çıktı
        Fenerbahçe'ye müjde! Talibi çıktı
        Yapay zeka fabrikaları kuracak
        Yapay zeka fabrikaları kuracak
        Okan Buruk'un sözleşmesi uzatıldı!
        Okan Buruk'un sözleşmesi uzatıldı!
        DNA analiziyle yapıldı... İşte Selçuklu sultanları!
        DNA analiziyle yapıldı... İşte Selçuklu sultanları!
        Okan Buruk'un derbi 11'i netleşiyor!
        Okan Buruk'un derbi 11'i netleşiyor!
        NATO toplantısında itidal çağrısı
        NATO toplantısında itidal çağrısı
        "Sıfırdan başlamak..."
        "Sıfırdan başlamak..."
        'Rocky'nin kayınçosu hayatını kaybetti
        'Rocky'nin kayınçosu hayatını kaybetti
        "Onları kandırdığımı düşündüler"
        "Onları kandırdığımı düşündüler"

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de kumar oynayan 4 kişiye para cezası verildi
        Kocaeli'de kumar oynayan 4 kişiye para cezası verildi
        Kocaeli'de 6 düzensiz göçmen yakalandı
        Kocaeli'de 6 düzensiz göçmen yakalandı
        Kocaeli'deki basketbol müsabakasında oyuncular, ilk hücuma çıkmayarak İsrai...
        Kocaeli'deki basketbol müsabakasında oyuncular, ilk hücuma çıkmayarak İsrai...
        Kocaeli'de apartmanın çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu
        Kocaeli'de apartmanın çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu
        Kocaeli'de eski kiracısını tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa...
        Kocaeli'de eski kiracısını tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa...
        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kocaeli'de Muhtarlar Günü Buluşması'nda konuştu:
        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kocaeli'de Muhtarlar Günü Buluşması'nda konuştu: