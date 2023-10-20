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        Kocaeli'de işitme engelliler spor kulübü başkanı hakkında dolandırıcılık iddiası

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, kulüp yöneticilerini ve üyelerini dolandırdığı iddia edilen işitme engelliler spor kulübü başkanı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 14:26 Güncelleme: 20.10.2023 - 14:26
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        Kocaeli'de işitme engelliler spor kulübü başkanı hakkında dolandırıcılık iddiası
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        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, kulüp yöneticilerini ve üyelerini dolandırdığı iddia edilen işitme engelliler spor kulübü başkanı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gölcük İşitme Engelli Spor Kulübü yönetici ve üyelerinin de aralarında olduğu 24 müştekinin, çeşitli bahanelerle (borsadan kazanç sağlama, kar payı, borç para alma) adı altında toplamda 3 milyon lira dolandırıldığı iddiası üzerine harekete geçildi.

        Polis ekipleri, olayın şüphelisi Gölcük İşitme Engelliler Spor Kulübü Başkanı H.A'yı İstanbul'da yakaladı.

        Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

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