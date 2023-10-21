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        Kocaeli'de bir gencin darbedilmesiyle ilgili 4 şüpheli yakalandı

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir kişinin darbedilmesine ve yaralanmasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla alakalı 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 00:45 Güncelleme: 21.10.2023 - 00:45
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        Kocaeli'de bir gencin darbedilmesiyle ilgili 4 şüpheli yakalandı
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        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir kişinin darbedilmesine ve yaralanmasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla alakalı 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir genci kasten yaralayıp görüntülerini sosyal medyada paylaşan yaşları 18'den küçük olan M.A.G, A.E.T, Y.I. ve D.Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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