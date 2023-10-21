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        Kocaeli'de taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 11:06 Güncelleme: 21.10.2023 - 11:13
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        Kocaeli'de taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Eskihisar Kavşağı'nda B.Ç'nin kullandığı taksi ile Z.Y. yönetimindeki 34 FLE 472 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada taksi sürücüsü ile otomobilde bulunan 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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