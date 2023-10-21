Kocaeli'de taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Eskihisar Kavşağı'nda B.Ç'nin kullandığı taksi ile Z.Y. yönetimindeki 34 FLE 472 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada taksi sürücüsü ile otomobilde bulunan 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.