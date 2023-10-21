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        Kocaeli'de bir gencin darbedilmesiyle ilgili 4 şüpheliye adli kontrol

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir kişinin darbedilmesine ve yaralanmasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 00:45 Güncelleme: 21.10.2023 - 00:45
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        Kocaeli'de bir gencin darbedilmesiyle ilgili 4 şüpheliye adli kontrol
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        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir kişinin darbedilmesine ve yaralanmasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, bir genci kasten yaralayıp görüntülerini dün sosyal medyada paylaşmaları üzerine gözaltına alınan yaşları 18'den küçük M.A.G, A.E.T, Y.I. ve D.Ç'nin işlemleri tamamlandı.

        Savcılık sorguları sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Çayırova'da dün bir kişinin darbedilmesine ve yaralanmasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla alakalı 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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