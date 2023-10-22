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        Kocaeli'de iki grup arasında çıkan bıçakla kavgada 3 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 00:04 Güncelleme: 22.10.2023 - 00:08
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        Kocaeli'de iki grup arasında çıkan bıçakla kavgada 3 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Emek Mahallesi Cemre Sokak'taki bir sitenin bahçesinde aralarında husumet olduğu belirtilen iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda 3 kişi bıçakla yaralanırken, 1 kişi de kalp krizi geçirdi.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ve kalp krizi geçiren kişi, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Polis, olaya karışıp bölgeden uzaklaştığı tespit edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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