Ülkü Ocakları Karamürsel İlçe Başkanlığında devir teslim töreni yapıldı

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Karamürsel İlçe Başkanı Mustafa Demir, görevini törenle Hakan Demirer'e devretti.

İlçe başkanlığında düzenlenen devir teslim töreninde, görevini devretmekten dolayı gurur duyduğunu belirten Demir, kendisine destek olan arkadaşlarına teşekkür etti, yeni başkan Demirer'e başarılar diledi.

Demirer de görevi layıkıyla yerine getirmek için var gücüyle çalışacağını, ülkücü hareketin şanlı bayrağını gururla dalgalandıracağını kaydetti.

Konuşmaların ardından Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Kocaeli İl Teşkilat Başkanı Ozan Albayrak, Demirer'e Türk bayrağına sarılı Kur'an-ı Kerim vererek görevi devretti.

Törene, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Kocaeli İl Sekreteri Canberk Gürbüz, Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, MHP Karamürsel İlçe Başkanı Adnan Göktekin, AK Parti Karamürsel İlçe Başkanı Sait Mete, Karamürsel Belediyesi Meclis Üyesi Harun Baykır, ülkü ocakları eski dönem başkanları ve parti temsilcileri katıldı.