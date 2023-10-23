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        Kocaelispor, eski futbolcularıyla bir araya geldi

        Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, eski futbolcularıyla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 14:37 Güncelleme: 23.10.2023 - 14:45
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        Kocaelispor, eski futbolcularıyla bir araya geldi
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        Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, eski futbolcularıyla buluştu.

        Alper Boğuşlu, Güvenç Kurtar, Bülent Baturman, Cem Sinan Vergül, Engin Öztonga, Faruk Yiğit, Nuri Çolak, Özden Özgün ve Hakan Arıkan'ın da aralarında bulunduğu yeşil-siyahlı ekibin eski futbolcuları ve Kocaelispor yönetimi, İzmit ilçesindeki bir restoranda bir araya geldi.

        Kulüp başkanı Engin Koyun, basın mensuplarına, bu tür etkinliklerle kulübe hizmet etmiş futbolcuların da destek ve katkılarını almayı hedeflediklerini söyledi.

        Koyun, Kocaelispor'un şampiyonlukları ve Türkiye kupalarıyla futbol dünyasına büyük iz bıraktığını vurgulayarak, "Gelinen noktada Türkiye'nin önemli hocasını ve ekibini takımın başına getirdik. Yaptığımız transferler de herkes tarafından takdir ediliyor. Puan olarak da ikinci sıradayız. Bütün unsurlar gösteriyor ki artık Kocaelispor hak ettiği lige gitsin. Biz de hedefe giderken yönetim olarak elimizden gelen her türlü katkıyı sağlıyoruz." diye konuştu.

        Kentte herkesin Kocaelispor etrafında kenetlendiğini aktaran Koyun, "Bu birliktelik ve kenetlenmeyle Kocaelispor'umuzu hak ettiği yere götüreceğimize inanıyorum. Bu etkinlikler devam edecek. Bunları yapmamızın tek amacı Kocaelispor'umuzu hak ettiği yerlere daha iyi, sağlam adımlarla getirmektir." şeklinde görüş belirtti.

        - Boğuşlu: "Kocaelispor'a şampiyonluk yolunda şans diliyorum"

        Uzun süredir görüşemediği arkadaşlarıyla buluşma fırsatı bulduğunu söyleyen eski futbolculardan Alper Boğuşlu, Kocaelispor'a şampiyonluk yolunda başarılar diledi.

        Yeşil-siyahlı ekipte hem futbolcu hem de antrenör olarak görev yaptığına değinen Boğuşlu, şunları kaydetti:

        "Kulüpte 9 yıl futbolcu, 3 yıl da hoca olarak görev aldım. Yurt içinde ve yurt dışında önemli müsabakalar oynadık. İkinci ligde şampiyonluk, birinci ligde kupa şampiyonluğu yaşadım. Hoca olarak da kupa şampiyonluğu yaşadım. Birini Trabzonspor'dan, birini Beşiktaş'tan almıştık. Bunun için çok gururlu ve mutluyuz. İyi ki burada bu kadar zamanımız geçmiş, Kocaelispor'a başarılar, kupalar, şampiyonluklar diliyorum."

        Türkiye Kupası'nı 2002'de kazanan kadroda yer alan Cem Sinan Vergül de eski futbolcuların tecrübelerinden yararlanılmasının takımlar açısından önemli olduğuna değinerek, sürdürülebilir başarının tecrübelerden ve mevcut potansiyeli değerlendirmekten geçtiğini vurguladı.

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